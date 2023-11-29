Android 14 превратился в «стукача», говорящего приложениям о созданном скриншоте

16:15, 29 ноября 2023
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Android 14 превратился в «стукача», говорящего приложениям о созданном скриншотеИ уже появился первый «попавшийся»
В Android 14 появилась новая функция, которая превращает ваш смартфон в «стукача». Забудьте о тайных скриншотах, теперь ваши любимые приложения могут обнаружить, когда вы сделали снимок экрана.
© Ferra.ru / Kandinsky 3
С обновлением Android даже предупреждает пользователей, когда приложение застает их за этим занятием. Одни могут утверждать, что это сделано ради конфиденциальности и безопасности, но другие могут почувствовать укор предательства.
Немецкое приложение для шопинга «OTTO» уже вступила в игру, как показывает скриншот выше.
Пролистывайте и делайте скриншоты приложения с осторожностью, а также следите за уведомлениями, поскольку Android 14 бдит.
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