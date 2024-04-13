Android 15 научили скрывать «имя» смартфона и не только

При подключении к общественному Wi-Fi часто приходится сообщать MAC-адрес (своеобразное имя) своего устройства, который может быть использован для отслеживания вашей активности. Теперь вы можете выбрать случайно сгенерированный адрес, сохранив «анонимность». Кроме того, новый тумблер позволяет скрыть имя телефона от сетей Wi-Fi.

В настройках «Безопасность сотовой сети» в Android 15 вы найдете функции для борьбы с потенциальной слежкой. Одна из опций уведомляет о подключении к незашифрованной сети или сети, которая отслеживает идентификаторы вашего устройства (IMEI и IMSI).

Для максимальной защиты в Android 15 появилась опция «Требовать шифрование» для сотовых сетей. Это шифрует трафик данных, делая его более безопасным, но потенциально ограничивая связь в некоторых районах. Приоритет отдается экстренным вызовам, которые будут обходить шифрование для обеспечения успешного соединения.

Пока неясно, будут ли эти функции доступны только на устройствах Google Pixel или распространятся и на другие телефоны на базе Android. Скорее всего, мы получим более четкую картину во время Google I/O, где компания традиционно раскрывает подробности о предстоящих версиях Android.