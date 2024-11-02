Android 15 QPR2 первыми вновь получат смартфоны Google Pixel

Опубликовано 02 ноября 2024, 00:051 мин.
Android 15 QPR2 первыми вновь получат смартфоны Google PixelКумовство
Google официально анонсировала предстоящую бета-версию Android 15 QPR2. Получат её, конечно же, первыми смартфоны Pixel компании.
Всё это произошло после завершения цикла выхода предварительных версий Android 15 QPR1 на прошлой неделе. Ожидается, что финальная стабильная версия Android 15 QPR1 будет выпущена в декабре и будет включать такие обновления, как переработанное приложение «Настройки» и оптимизированная функция зарядки «Ограничить до 80%».
Предстоящая Android 15 QPR2 будет строиться на платформе QPR1 и внедрит исправления ошибок и улучшения производительности, пишут СМИ. Этот бета-цикл, вероятно, станет последним для Android 15, поскольку Google готовится к запуску Android 16 во втором квартале 2025 год, о чем мы расскажем чуть позднее.