Android 15 увеличил время работы смартфонов в режиме ожидания на 3 часа

Опубликовано 19 мая 2024, 09:00
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Android 15 увеличил время работы смартфонов в режиме ожидания на 3 часаПолезное нововведение
Грядущее обновление Android 15 от Google обещает увеличить время автономной работы в режиме ожидания до трех дополнительных часов на некоторых устройствах. Это усовершенствование было отмечено на недавней конференции разработчиков Google I/O 2024, где Google представила вторую бета-версию Android 15.
Ключевым моментом в этом улучшении является увеличение на 50% скорости перехода телефонов в режим энергосбережения. По словам Дэйва Берка, вице-президента по разработке платформы Android, эта корректировка позволяет увеличить время работы устройств в режиме ожидания.
Обновление не ограничивается только смартфонами. Все устройства, получившие Android 15, смогут воспользоваться этими улучшениями. Это улучшение является частью более широкого набора оптимизаций, который также включает новые функции, такие как «Личное пространство», «Пары приложений» и улучшенные службы обнаружения краж.