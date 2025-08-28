Android 16 получил собственную статую

Опубликовано 28 августа 2025, 20:251 мин.
Android 16 получил собственную статуюВ стиле Material 3
Google показала новую статую в честь выхода Android 16. В этом году статуя изображает маскота Android на карусели. Сиденья карусели выполнены в стиле форм Material 3 Expressive, нового визуального стандарта Android 16.
© Sameer Samat
Ранее Google уже выпускала статуи, связанные с кодовыми именами Android. В 2023 году маскот был с тортом, символизируя Android 14 «Upside Down Cake». В 2024 году маскот сидел на скамейке с мороженым, отсылая к Android 15 «Vanilla Ice Cream».
Статуя 2025 года, как пишут СМИ, впервые не связана с десертной тематикой. Вместо этого Google сосредоточилась на дизайне и визуальных элементах Material 3 Expressive.