Телефоны
Опубликовано 13 декабря 2025, 11:15
1 мин.

Android 16 получили ещё больше смартфонов Oppo

Включая K13 Turbo и Find N2 Flip
Oppo расширила список смартфонов, которым дадут/дали новую ColorOS 16 на базе Android 16. Система станет доступна и для более старых и средних по уровню моделей.
© Oppo

Недавно обновление было выпущено для таких устройств, как Find X6, Find X6 Pro, Reno 13, Reno 14, Reno 14 Pro и серия F27. Теперь к ним присоединились следующие модели:

  • Oppo Find N2 Flip – версия прошивки CPH2437_16.0.1.310(EX01)

  • Oppo K13 Turbo – CPH2761_16.0.1.300(EX01)

  • Oppo K13 Turbo Pro – CPH2731_16.0.1.301(EX01)

ColorOS 16 весит примерно 3,7 ГБ и включает в себя все функции Android 16. Компания распространяет обновление постепенно. Чтобы проверить доступность обновления, нужно открыть Настройки > Система и обновление > Обновление ПО.

Затем нажмите на верхнюю часть экрана, выберите значок справа, откройте Бета-программа > Release candidate, и нажмите Подать заявку. После этого станет доступна загрузка.

Источник:gizmochina
Автор:Максим Многословный
#OPPO
#обновление