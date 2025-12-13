Android 16 получили ещё больше смартфонов Oppo

Недавно обновление было выпущено для таких устройств, как Find X6, Find X6 Pro, Reno 13, Reno 14, Reno 14 Pro и серия F27. Теперь к ним присоединились следующие модели:

Oppo Find N2 Flip – версия прошивки CPH2437_16.0.1.310(EX01)

Oppo K13 Turbo – CPH2761_16.0.1.300(EX01)

Oppo K13 Turbo Pro – CPH2731_16.0.1.301(EX01)

ColorOS 16 весит примерно 3,7 ГБ и включает в себя все функции Android 16. Компания распространяет обновление постепенно. Чтобы проверить доступность обновления, нужно открыть Настройки > Система и обновление > Обновление ПО.

Затем нажмите на верхнюю часть экрана, выберите значок справа, откройте Бета-программа > Release candidate, и нажмите Подать заявку. После этого станет доступна загрузка.