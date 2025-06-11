Android 16 упростит и ускорит процесс обмена старого телефона

Опубликовано 11 июня 2025, 21:061 мин.
Android 16 упростит и ускорит процесс обмена старого телефонаБлагодаря новому режиму
В Android 16 появился новый режим под названием Trade-in Mode, который поможет быстрее и проще сдавать старые телефоны в обмен на новые. Этот режим позволяет специалистам магазина быстро получить информацию о телефоне и провести диагностику, минуя стандартную настройку устройства.
Хотя Trade-in Mode не экономит много времени на одном устройстве, в масштабах большого потока клиентов это ускоряет работу и позволяет быстрее завершить проверку, а значит — покупатели смогут получить деньги или скидку на новый смартфон быстрее, отмечают СМИ.
Обновление Android 16 уже начало поступать на смартфоны Google Pixel. Помимо Trade-in Mode, в системе появились и другие полезные нововведения: улучшенная защита, изменения в интерфейсе приложений и новые возможности, такие как Live Updates и App Functions