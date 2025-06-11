Android 16 упростит и ускорит процесс обмена старого телефона

Хотя Trade-in Mode не экономит много времени на одном устройстве, в масштабах большого потока клиентов это ускоряет работу и позволяет быстрее завершить проверку, а значит — покупатели смогут получить деньги или скидку на новый смартфон быстрее, отмечают СМИ.

Обновление Android 16 уже начало поступать на смартфоны Google Pixel. Помимо Trade-in Mode, в системе появились и другие полезные нововведения: улучшенная защита, изменения в интерфейсе приложений и новые возможности, такие как Live Updates и App Functions