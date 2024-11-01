Android 16 выйдет раньше

Опубликовано 01 ноября 2024, 12:051 мин.
Android 16 выйдет раньшеДля ускорения разработки приложений на основе ИИ, сообщили в Google
Google перенесла выпуск Android 16 на второй квартал 2025 года, чтобы ускорить внедрение новых функций и синхронизировать запуск с релизами новых устройств. Вице-президент Android Сеанг Чау рассказал CNET, что этот ранний запуск направлен на поддержку «единственного в своем роде» скачка в возможностях смартфонов, особенно в сфере ИИ.
Предоставляя разработчикам доступ к последним инструментам машинного обучения и ИИ, Google надеется стимулировать волну приложений с ИИ. Google также выпустит небольшое, но важное обновление Android 16 в четвертом квартале 2025 года, которое добавит улучшения и исправления ошибок.
Более ранний выпуск комплекта разработки ПО для Android также позволяет Google быстрее собирать отзывы от создателей приложений, чтобы иметь возможность настраивать свои модели для работы с конкретными вариантами использования, которые ищут разработчики, пишет издание.