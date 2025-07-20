Телефоны
Опубликовано 20 июля 2025, 03:45
1 мин.

Android 16 вызывает путаницу — Google всё усложнила, пожаловались в СМИ

Сложно разобраться
Новая версия Android 16 уже вышла, но разобраться в ней стало сложнее, чем когда-либо. Всё началось с того, что Google выпустила Android 16 достаточно быстро. Это позволило подготовить систему к запуску смартфонов Pixel 10, но привело к хаосу, пишут СМИ.
Android 16 вызывает путаницу — Google всё усложнила, пожаловались в СМИ

© Ferra.ru

Дело в том, что стабильная версия Android 16, вышедшая в июне, почти не отличается от Android 15. Большинство новых функций, таких как улучшенный дизайн, «живые» уведомления и обновлённая многозадачность, появятся только осенью в Android 16 QPR1 — и это вызывает путаницу.

Дополнительную неясность внесла новая экспериментальная версия — Android Canary. Она пришла на смену прежним Developer Preview и теперь существует как отдельная система. Проблема в том, что никто точно не знает, какие функции из Canary попадут в финальные версии Android 16 или 17, и когда это произойдёт. Всё стало «непредсказуемым», пишут СМИ.

Для обычных пользователей, правда, это всё может не иметь значения — они просто обновляют телефон, когда приходит стабильное обновление.

Источник:androidauthority
Автор:Максим Многословный
Теги:
#ANDROID
,
#мнение
,
#критика