Android 17 усилит защиту местоположения владельца смартфона

Опубликовано 02 апреля 2026, 19:181 мин.
Android 17 усилит защиту местоположения владельца смартфонаЕдиноразовый доступ
В новой версии Android 17 изменили подход к тому, как приложения получают доступ к местоположению владельца смартфона. Раньше как было — выбираешь дать доступ навсегда, только при использовании или пока оно не закроется. Теперь стало чуть проще.
Появится единоразовый доступ. Вы выбираете её только в тот момент, когда приложению действительно нужно узнать, где вы находитесь. Нужно кафе? Нажали кнопку — приложение увидело ваш адрес, показало варианты. Всё. Доступ закончился.
Ещё одно полезное изменение — постоянный индикатор. Если какая-то программа в фоновом режиме пытается узнать ваше местоположение, вы это сразу увидите. Нажав на значок, можно посмотреть, какие приложения недавно получали доступ к геоданным, и тут же отключить его.
Кроме того, разработчики переработали окна с запросами разрешений.