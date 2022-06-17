Android беспокоит: всё больше пользователей захотели перейти на iPhone

43% респондентов заявили, что они перейдут с Android на iOS из-за программного обеспечения. В целом, Apple получает значительную долю, когда речь заходит о смене бренда. Доля iPhone составила 66% у оператора AT&T, 60% у Verizon и 57% у T-Mobile соответственно. Утверждает, что это выше, чем было в предыдущие годы.

Отмечается также, что iPhone 13 и iPhone 13 Pro, которые вышли в октябре прошлого года, по-прежнему продаются лучше, чем смартфоны Apple прошлых поколений. Уже осенью 2022 года мы ждём выход новых iPhone 14.