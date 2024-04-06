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Опубликовано 06 апреля 2024, 06:45
1 мин.

Android будет самостоятельно включать Bluetooth на вашем смартфоне

Следы нашли в обновлении Android 15
Похоже, Google тестирует функцию в Android 15, которая автоматически включает Bluetooth через день после того, как вы его отключили.
Android будет самостоятельно включать Bluetooth на вашем смартфоне
© Ferra

Глаза сотрудников Android Authority обнаружили в коде Android 15 строки, намекающие на функцию для Bluetooth, которая будет автоматически включать Bluetooth «завтра», если вы ранее отключили его. Зачем нужна постоянно включенная функция Bluetooth? Ответ кроется в самой ОС, которая все больше зависят от него, например Quick Share для передачи файлов и грядущая сеть Find My Device.

Подтверждением тому служат дополнительные строки в приложении «Настройки», в которых говорится, что подключение Bluetooth позволяет использовать такие функции, как Quick Share, Find My Device и службы определения местоположения устройства.

Интригует то, что код для этой функции может не быть эксклюзивным для Android 15, что потенциально может повлиять на пользователей не только из числа ранних пользователей. Однако, судя по сообщениям, она может не работать универсально на всех устройствах Android.

Источник:9to5Google
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Bluetooth
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#ANDROID
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#обновление