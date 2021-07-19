Android и iPhone оказались одинаково популярными

Ещё пять лет назад распределение было другим. На долю Android приходилось 70% купленных смартфонов, а на долю iPhone — 30%.

Доля Apple за последние годы резко выросла. Она достигла пикового значения в 50% во втором квартале 2020 года после запуска iPhone SE второго поколения. Мы видим, что цифры остаются стабильными.