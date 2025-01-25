Android начал блокировать настройки устройства в «незнакомых» местах

Опубликовано 25 января 2025, 10:301 мин.
Android начал блокировать настройки устройства в «незнакомых» местахУстройства получили функцию проверки личности
Google представила новую функцию под названием «Identity Check» для некоторых устройств Android. Эта функция требует от пользователей аутентификации с помощью биометрии (например, отпечатка пальца или сканирования лица) для доступа к важным настройкам вне доверенных мест.
При включенной функции Identity Check биометрическая проверка будет необходима для таких действий, как:
- Доступ к сохраненным паролям в Менеджере паролей Google
- Изменение настроек блокировки экрана (PIN-код, шаблон, пароль)
- Выполнение сброса настроек к заводским установкам
- Отключение функций защиты от кражи или функции «Найти мое устройство».
- Добавление/удаление учетной записи Google
- Доступ к опциям разработчика
Функция призвана повысить безопасность аккаунта Google, не позволяя неавторизованным пользователям вносить изменения или получать доступ к частной информации. В настоящее время Identity Check доступна на телефонах Google Pixel под управлением Android 15 и некоторых устройствах Samsung Galaxy с One UI 7.