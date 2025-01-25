Android начал блокировать настройки устройства в «незнакомых» местах

При включенной функции Identity Check биометрическая проверка будет необходима для таких действий, как:

- Доступ к сохраненным паролям в Менеджере паролей Google

- Изменение настроек блокировки экрана (PIN-код, шаблон, пароль)

- Выполнение сброса настроек к заводским установкам

- Отключение функций защиты от кражи или функции «Найти мое устройство».

- Добавление/удаление учетной записи Google

- Доступ к опциям разработчика

Функция призвана повысить безопасность аккаунта Google, не позволяя неавторизованным пользователям вносить изменения или получать доступ к частной информации. В настоящее время Identity Check доступна на телефонах Google Pixel под управлением Android 15 и некоторых устройствах Samsung Galaxy с One UI 7.