Android получил ещё больше ИИ-функций

Среди них — функция «Выразительные субтитры», которая генерирует субтитры, включающие эмоциональные сигналы, такие как «[стон]» или «[шепот]» во время разговора или просмотра видео. Эта функция работает со стриминговыми приложениями и соцсетями и доступна на устройствах Pixel 6 и новее, а также на других совместимых телефонах Android.

Для пользователей с ослабленным зрением функция Android Image Q&A в Lookout теперь использует модель Gemini 1.5 Pro, чтобы предлагать лучшие описания изображений «естественным» образом.

ИИ-ассистент Gemini также получил новые плагины для таких приложений, как Spotify, и вскоре будет интегрирован с Google Maps и устройствами «умного дома». Теперь он может запоминать предпочтения пользователя, такие как диета.

Эти функции будут распространяться постепенно, поэтому некоторым пользователям, возможно, придется подождать.