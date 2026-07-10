Android получит автоматическое копирование файлов на ПК, но не для Samsung

Судя по данным, резервное копирование будет происходить через Wi-Fi, когда телефон и компьютер подключены к одному роутеру. Понадобится открыть приложение Quick Share на компьютере и войти в ту же учётную запись Google, что и на телефоне. После этого можно будет выбрать, какие именно фотографии и видео вы хотите сохранять.