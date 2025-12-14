Android получит встроенную функцию для борьбы с укачиванием в транспорте

Google предлагает добавлять по краям экрана анимированные точки, которые двигаются синхронно с транспортным средством. Это создаёт для мозга «визуальную опору» и снижает тошноту. Google хочет встроить этот механизм непосредственно в операционную систему, несмотря на существование сторонних решених.

В текущей тестовой версии функция имеет недостаток: точки исчезают при открытии меню уведомлений или настроек. Разработчики решают эту проблему, встраивая Motion Cues напрямую в SystemUI. Доступ к функции будут иметь только системные приложения.

Функция, возможно, появится в Android 17.