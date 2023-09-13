Android-производители высмеяли появление USB-C в iPhone

Во многом под влиянием новых правил ЕС, предписывающих использование USB-C в смартфонах к 2024 году, Apple объявила, что все модели iPhone в будущем будут оснащены портом USB-C.

Так, Samsung, основной конкурент Apple на рынке смартфонов, высказался по поводу перехода на USB-C.