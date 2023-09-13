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13:45, 13 сентября 2023
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Android-производители высмеяли появление USB-C в iPhone

Камере тоже досталось

В ходе вчерашнего мероприятия Apple анонсировала линейку iPhone 15, но именно переход на USB-C стал главным событием. Преподнося это как «инновацию» для улучшения совместимости и возможностей подключения, конкуренты Apple не стеснялись высказывать свое мнение.

Android-производители высмеяли появление USB-C в iPhone

© Apple

Во многом под влиянием новых правил ЕС, предписывающих использование USB-C в смартфонах к 2024 году, Apple объявила, что все модели iPhone в будущем будут оснащены портом USB-C.

Так, Samsung, основной конкурент Apple на рынке смартфонов, высказался по поводу перехода на USB-C.

Android-производители высмеяли появление USB-C в iPhone

© Twitter

OnePlus, известный производитель телефонов на базе Android, также высказался в адрес Apple в ходе мероприятия, выложив мем в ответ на появление USB-C в iPhone и отметив, что именно они привнесли этот порт в смартфоны.

© Twitter

А Xiaomi напомнила про 2019 год, когда она представила Redmi Note 7 с 48 Мп-камерой (еще и дешевле).

Android-производители высмеяли появление USB-C в iPhone

© Twitter

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