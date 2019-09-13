Android скопировал одну из самых удобных функций iOS

Теперь в Google One сохраняются мультимедийные файлы: фотографии, видеозаписи и музыка. Раньше в Google Drive копировались только контакты, данные приложений и события календаря.

Конечно, это не для всех хорошая новость, ведь подписка на Google One — платная. Базовый тариф в России стоит 139 рублей в месяц. Зато за это Google предоставляет 100 ГБ облачного хранилища. Напомним, у того же Google Drive, хоть и бесплатного, по умолчанию объём лишь 15 ГБ.

Помимо резервного копирования Google One позволяет сохранять файлы вручную и предоставлять семейный доступ к ним.