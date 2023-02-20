Android-смартфоны для Индии будут другими, чем для всего остального мира

Исследователь кода Kuba Wojciechowski заявил, что получил доступ к документации Google, которая показывает, как телефоны Android в Индии могут отличаться от устройств в других странах. В частности, индийцы получат свою версию Google Mobile Services (GMS).

Стандартное соглашение с Google требует предварительной установки 11 ключевых сервисов. А в Индии нужна будет установка только Google Play Store. При этом Google якобы предложит «награду за каждое приложение» производителям смартфонов, предварительно установивших любой из остальных 11 сервисов.

Индийское соглашение также не требует от производителей смартфонов включения панели поиска Google, папки приложений Google или иконки Play Store на главном экране. Наконец индийские пользователи смогут сами выбирать поисковую систему по умолчанию в процессе установки.