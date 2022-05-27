Android-смартфоны начнут отслеживать ваш кашель и храп во время сна

На этой неделе вышло обновление Google Health Studies. В его коде обнаружили строки по функции Sleep Audio Collection. Пока эта опция доступна только сотрудникам Google. Суть её в том, что смартфон записывает звуки, пока вы спите. Программа будут мониторить кашель и храп человека. Сообщается, что при этом будет сохраняться конфиденциальность.

Неясно, будет ли обнаружение храпа и кашля функцией для всех Android-смартфонов или эксклюзивной для моделей Pixel. Также неизвестно, когда опция станет доступна для обычных пользователей.

Недавно также Google и Samsung объединились для создания Health Connect, платформы для синхронизации данных о здоровье пользователей между приложениями Android и фитнес-устройствами.