Android-смартфоны научили определять аварии

Пока приложение просто «висит» в магазине, и количество установок у него значится как «1+». Видимо Personal Safety дебютирует с новыми Pixel, и тогда Google расскажет о его возможностях подробнее.

Пока известно, что приложение умеет определять ДТП, отправлять данные о нём (например, местоположение) в специальные органы, а также делиться информацией со списком контактов в экстренной ситуации. Кроме того, при аварии Personal Safety само позвонит в службу спасения, если владелец не реагирует на сигналы смартфона. Доступно это всё будет, в первую очередь, для жителей США.