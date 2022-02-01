Android-смартфоны научились корректно показывать сообщения, присланные с iPhone

Эта функция устраняет давнюю проблему, которая влияла на корректность отображения сообщений в чатах между пользователями iPhone и Android. Когда пользователь iPhone реагирует на сообщение Android эмодзи, владелец Android-смартфона видео эту реакцию как отправленное отдельно сообщение, что приводило к путанице.

Новая бета-версия Messages теперь одинаково обрабатывает реакции-эмодзи в обеих операционных системах. Пока есть впрочем несоответствия в том, как именно выглядят эмодзи. Но это всё равно большой шаг вперёд.

Новая функция Show iPhone reactions as emoji включена по умолчанию в бета-версии приложения Google Messages в меню «Дополнительно» в разделе «Настройки».