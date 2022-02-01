Android-смартфоны научились корректно показывать сообщения, присланные с iPhone

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Android-смартфоны научились корректно показывать сообщения, присланные с iPhoneТеперь реакции-эмодзи показаны верно
Google развёртывает новую функцию Google Messages для бета-пользователей, которая позволяет приложению для обмена сообщениями правильно отображать реакции-эмодзи, отправленные с iOS.
Эта функция устраняет давнюю проблему, которая влияла на корректность отображения сообщений в чатах между пользователями iPhone и Android. Когда пользователь iPhone реагирует на сообщение Android эмодзи, владелец Android-смартфона видео эту реакцию как отправленное отдельно сообщение, что приводило к путанице.
Новая бета-версия Messages теперь одинаково обрабатывает реакции-эмодзи в обеих операционных системах. Пока есть впрочем несоответствия в том, как именно выглядят эмодзи. Но это всё равно большой шаг вперёд.
Новая функция Show iPhone reactions as emoji включена по умолчанию в бета-версии приложения Google Messages в меню «Дополнительно» в разделе «Настройки».
Источник: The Verge