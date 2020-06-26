Android-смартфоны научились предупреждать пользователей о причине входящих звонков компаний

Как сообщает Android Police, Google выкатывает новую опцию Verified Calls, которая поможет пользователю узнать, зачем ему звонит та или иная компания, прежде чем он возьмёт трубку.

Стоит отметить, что Verified Calls будет работать только с теми компаниями, которые получат разрешение от Google. Поэтому ждать скорого развёртывания опции для российских пользователей не приходится.

Если звонок поступит от одобренной компании, владелец смартфона увидит её название, логотип и причину звонка. Сообщается, что Verified Calls будет включена по умолчанию. Пользователи смартфонов в США уже могут ждать начала работы функции.