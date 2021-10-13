Android-смартфоны обвинили в постоянной слежке за пользователями

Авторы исследовательской работы изучили смартфоны Samsung, Xiaomi, Huawei, Realme, а также устройства под управлением LineageOS и /e/OS. Оказалось, что все смартфоны, кроме последнего, постоянно передают третьим лицам чувствительную пользовательскую информацию, в том числе о том, какие приложения и как используются. Исследователи отметили, что такой сбор данных нарушает конфиденциальность пользователей.

В Google заявили, что это исследование не вызывает удивлений, ведь оно просто описывает, как работают современные смартфоны. Компания пояснила, что все собираемые данные нужны ей исключительно для корректной работы сервисов.