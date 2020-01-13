Android-смартфоны получат одну из «фишек» iPhone 11

О том, какой аппарат первым получит данную технологию, информации нет. Свидетельством того, что это будет устройство Samsung, является заключение компанией партнёрского соглашения с NXP — производителем чипов U1.

По сути, поддержка сверхширокополосного соединения позволит Samsung разработать собственную версию AirDrop. Xiaomi и другие производители уже пытались сделать аналог, но он пока работает на технологии Wi-Fi, а не UWB. В России, кстати, с реализацией последней могут быть проблемы из-за отказа ведомств выделять нужный диапазон частот.