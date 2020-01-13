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Android-смартфоны получат одну из «фишек» iPhone 11
Аналог AirDrop
Выпущенный осенью 2019 года Apple iPhone 11 получил довольно интересное нововведение — чип U1 с технологией Ultra Wideband (UWB) для поддержки сверхширокополосного соединения. Эту технологию можно использовать для передачи файлов, а также точного определения местонахождение других устройств Apple, оснащённых U1. Теперь стало известно, что смартфоны Samsung могут получить такую же опцию.
О том, какой аппарат первым получит данную технологию, информации нет. Свидетельством того, что это будет устройство Samsung, является заключение компанией партнёрского соглашения с NXP — производителем чипов U1.
По сути, поддержка сверхширокополосного соединения позволит Samsung разработать собственную версию AirDrop. Xiaomi и другие производители уже пытались сделать аналог, но он пока работает на технологии Wi-Fi, а не UWB. В России, кстати, с реализацией последней могут быть проблемы из-за отказа ведомств выделять нужный диапазон частот.