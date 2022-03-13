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Android-смартфоны получили мгновенную проверку на ошибки в расстановке запятых

Раньше это была эксклюзивная функция для устройств Pixel
Google сделала функцию Grammar Check доступной для всех Android-смартфонов, а не только для устройств Pixel. Эта функция предупреждает вас в режиме реального времени, если вы не поставили запятую в нужном месте или поставили запятую там, где она не должна быть.
Android-смартфоны получили мгновенную проверку на ошибки в расстановке запятых

Когда Grammar Check обнаруживает грамматическую ошибку, приложение подчёркивает её синим цветом и предлагает варианты исправления. Эту функцию можно, если хочется, отключить в меню настроек Gboard.

Android-смартфоны получили мгновенную проверку на ошибки в расстановке запятых

Первоначально опция была доступна для серии Pixel 6, но теперь Google расширила список устройств.

Помимо этого, сейчас развёртывается новая функция, которая превращает текст, набранный пользователем, в стикер. Это будет часть большого обновления March Feature Drop для смартфонов Pixel.

Источник: PhoneArena
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