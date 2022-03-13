Android-смартфоны получили мгновенную проверку на ошибки в расстановке запятых

Раньше это была эксклюзивная функция для устройств Pixel

Google сделала функцию Grammar Check доступной для всех Android-смартфонов, а не только для устройств Pixel. Эта функция предупреждает вас в режиме реального времени, если вы не поставили запятую в нужном месте или поставили запятую там, где она не должна быть.