Android-смартфоны разрешат разблокировать умными часами

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Android-смартфоны разрешат разблокировать умными часамиКак это будет работать — показано на видео
Несколько месяцев назад на выставке CES 2022 Google сообщила, что планирует представить функцию, которая позволит вам разблокировать телефон Android с помощью часов под управлением Wear OS. Теперь стало известно больше подробностей об этом.
Источник обнаружил в сервисах Google Play, что вышеуказанная опция Smart Unlock теперь называется Nearby Unlock. Также он показал в коротком ролике, как это будет работать:
Как мы видим, чтобы использовать Nearby Unlock, нужно сначала убедиться, что сами часы не заблокированы и что они находятся на вашем запястье. После этого вам нужно будет поднести носимое устройство к телефону, и смартфон разблокируется. Когда мобильное устройство будет разблокировано, вы получите уведомление на смарт-часах, при нажатии на которое смартфон снова заблокируется.
Nearby Unlock, вероятно, дебютирует с Pixel Watch этой осенью. Ожидается, что опция будет доступна только на устройствах под управлением Wear OS 3.