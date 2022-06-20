Android-смартфоны разрешат разблокировать умными часами

Как мы видим, чтобы использовать Nearby Unlock, нужно сначала убедиться, что сами часы не заблокированы и что они находятся на вашем запястье. После этого вам нужно будет поднести носимое устройство к телефону, и смартфон разблокируется. Когда мобильное устройство будет разблокировано, вы получите уведомление на смарт-часах, при нажатии на которое смартфон снова заблокируется.

Nearby Unlock, вероятно, дебютирует с Pixel Watch этой осенью. Ожидается, что опция будет доступна только на устройствах под управлением Wear OS 3.