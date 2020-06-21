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Сегодня 16:41
Android-смартфоны смогут передавать файлы компьютерам без проводов по аналогу AirDrop
Это может быть удобно
Известно, что Google работает над аналогом Apple AirDrop для Android — Nearby Share. Это технология передачи файлов по беспроводным сетям. Она позволяет владельцам смартфонов быстро обмениваться картинками и видео. Однако появилась информация, что Android-устройства смогут передавать файлы даже компьютерам без проводов по Nearby Share.
СМИ пишут, что функция будет поддерживать работу со множеством операционных систем с помощью браузера Chrome. В частности, обмен файлами с Android будет доступен для Windows, Chrome OS, macOS и Linux.
Со стороны Google это разумный ход. Функция будет полезна для людей, которые пользуются одновременно, например, Android-смартфоном, планшетом Chrome и ПК на Windows.
Когда опция станет доступна всем пользователям, пока неизвестно.