Android-смартфоны смогут передавать файлы компьютерам без проводов по аналогу AirDrop

СМИ пишут, что функция будет поддерживать работу со множеством операционных систем с помощью браузера Chrome. В частности, обмен файлами с Android будет доступен для Windows, Chrome OS, macOS и Linux.

Со стороны Google это разумный ход. Функция будет полезна для людей, которые пользуются одновременно, например, Android-смартфоном, планшетом Chrome и ПК на Windows.

Когда опция станет доступна всем пользователям, пока неизвестно.