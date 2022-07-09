Android-смартфоны станут более живучими: Snapdragon 8 Gen 2 будет самым энергоэффективным процессором за 6 лет

Ice Universe добавил, что если информация правдива, то Snapdragon 8 Gen 2 станет лучшим флагманским процессором по части энергоэффективности за последние шесть лет. А это может означать, что грядущие Android-флагманы будут отличаться хорошей автономностью.

Отмечается, что энергоэффективность процессора является наиболее важным фактором для мобильного телефона. С таким чипсетом даже камера может работать лучше.