Android-смартфоны так и не получат аналог Apple FaceTime

Новый сервис разрабатывали под кодовым названием Duet — слияние Duo и Meet. Должен был получиться продукт, сочетающий в себе лучшее из обоих сервисов. Чуть позже однако Google решила сделать новое приложение исключительно для корпоративного пользования.

Таким образом, у Android в ближайшие годы не будет прямого конкурента FaceTime. Сервис Meet развивает для корпоративного применения, а Duo, хоть и остаётся в строю, явно не является приоритетом для Google.

В своём заявлении, впрочем, компания утверждает, что у неё есть «богатая дорожная карта на следующий год как для потребителей, так и для бизнес-пользователей».