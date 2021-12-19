Android-смартфоны так и не получат аналог Apple FaceTime

Телефоны
Сегодня в 20:03
1 мин.
Android-смартфоны так и не получат аналог Apple FaceTimeGoogle поменяла планы
В прошлом году СМИ сообщили, что Google хочет заменить видеочат Duo сервисом Meet, который стал бы единственным таким приложением у компании. Как оказалось, Google не намерена выпускать пользовательский сервис для видеозвонков.
Новый сервис разрабатывали под кодовым названием Duet — слияние Duo и Meet. Должен был получиться продукт, сочетающий в себе лучшее из обоих сервисов. Чуть позже однако Google решила сделать новое приложение исключительно для корпоративного пользования.
Таким образом, у Android в ближайшие годы не будет прямого конкурента FaceTime. Сервис Meet развивает для корпоративного применения, а Duo, хоть и остаётся в строю, явно не является приоритетом для Google.
В своём заявлении, впрочем, компания утверждает, что у неё есть «богатая дорожная карта на следующий год как для потребителей, так и для бизнес-пользователей».
Источник: 9to5google