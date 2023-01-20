Android-смартфоны теряют до 90% в цене, пока iPhone сохраняют свою стоимость

16:04, 20 января 2023
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Android-смартфоны теряют до 90% в цене, пока iPhone сохраняют свою стоимостьОсобенно модели Samsung
Недавний отчёт компании, специализирующейся на перепродаже старых устройств, показал, что стоимость iPhone со временем сохраняется лучше, чем у их смартфонов на Android.
Фото: Unsplash
Так, iPhone 13 Pro Max, выпущенный в 2021 году, потерял менее половины своей стоимости (44,6%), хотя ему почти полтора года. Для сравнения, новейший iPhone 14 Pro Max обесценился примерно на 27% с момента его запуска. Стоит отметить, что эти цифры относятся к версии устройства на 128 ГБ.
При этом смартфоны Samsung обычно теряют около 90% своей стоимости во всех моделях и поколениях.