Android-смартфоны теряют до 90% в цене, пока iPhone сохраняют свою стоимость

Так, iPhone 13 Pro Max, выпущенный в 2021 году, потерял менее половины своей стоимости (44,6%), хотя ему почти полтора года. Для сравнения, новейший iPhone 14 Pro Max обесценился примерно на 27% с момента его запуска. Стоит отметить, что эти цифры относятся к версии устройства на 128 ГБ.

При этом смартфоны Samsung обычно теряют около 90% своей стоимости во всех моделях и поколениях.