Android стал «безопаснее» для детей до 13 лет

Показывать на экране блокировки не только номера родителей, но и свой возраст, а также важную информацию о наличии аллергии, например.

Включать «Обнаружение аварии». Если телефон поймёт, что произошло серьёзное столкновение, он автоматически вызовет скорую помощь и оповестит сохранённых близких.

Подростки смогут пользоваться напоминанием, которое нужно подтверждать, чтобы показать, что с ребёнком всё в порядке. Если он не ответит, приложение уведомит родителей. Также будет доступна передача местоположения в реальном времени.