Телефоны
Опубликовано 04 июня 2026, 04:01
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Android стал «безопаснее» для детей до 13 лет

Новые настройки
В рамках июньского обновления в Android добавили полезные функции в «Личную безопасность. Теперь оно доступно и для детей младше 13 лет.
Android стал «безопаснее» для детей до 13 лет

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Дети теперь могут:

  • Показывать на экране блокировки не только номера родителей, но и свой возраст, а также важную информацию о наличии аллергии, например.

  • Включать «Обнаружение аварии». Если телефон поймёт, что произошло серьёзное столкновение, он автоматически вызовет скорую помощь и оповестит сохранённых близких.

  • Подростки смогут пользоваться напоминанием, которое нужно подтверждать, чтобы показать, что с ребёнком всё в порядке. Если он не ответит, приложение уведомит родителей. Также будет доступна передача местоположения в реальном времени.

Приложение работает на всех телефонах с Android 12 и новее.

Источник:androidauthority
Автор:Максим Многословный
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