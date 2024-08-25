Android станет работать быстрее: стартовали тесты поддержки 16 КБ-размера страницы

Традиционно Android работает с размером страницы 4 КБ, но увеличение этого размера до 16 КБ обещает прирост производительности на 5−10%, несмотря на увеличение использования памяти на 9%. Увеличение размера страницы может значительно снизить накладные расходы системы, что приведет к ускорению запуска приложений, снижению энергопотребления и улучшению работы камеры.

Например, время запуска приложений в некоторых случаях может сократиться на 30%, а потребление энергии при запуске приложений — примерно на 4,56%. Кроме того, запуск камеры может быть улучшен на 6,60%, а время загрузки системы может увеличиться примерно на 0,8 секунды.

С выходом Android 15 Google перестроила ОС для поддержки различных размеров страниц, сделав ее независимой от изменений размера страниц. Разработчикам придется перекомпилировать свои приложения, чтобы использовать размер страницы 16 КБ, но существующие двоичные файлы будут работать как на устройствах с размером страницы 4 КБ, так и 16 КБ. В настоящее время эта функция доступна в Android 15 QPR1 Beta 1 на устройствах Pixel 8 в рамках специальной опции для разработчиков.