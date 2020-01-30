Android-телефоны научатся автоматически записывать разговоры

Эту функцию обнаружили авторы ресурса XDA Developers в бета-версии приложения Phone. Официально опция ещё не доступна, но она уже работает хорошо. Источники воссоздали кнопку для записи разговоров в интерфейсе приложения. Когда пользователь нажмёт на неё, собеседник по телефону услышит оповещение «Этот звонок записывается». При остановке записи пользователь на другом конце провода также услышит голосовой сигнал. Перед тем, как вообще воспользоваться этой функцией, владелец смартфона получит предупреждение о том, что запись разговора может обернуться юридической ответственностью.

Прослушать запись можно затем в разделе Recents приложения Phone. Аудио также можно отправить кому-нибудь в формате .wav. В будущем Google может начать предоставлять расшифровку записей. Сообщается, что новая функция, скорее всего, сначала появится в смартфонах Pixel, но затем распространится на другие устройства.