Android удалось запустить на iPhone

Программа использует эксплойт checkra1n. Список устройств, на которых Project Sandcastle должна сработать более широкий, чем представленный выше. Однако получить контроль над процессором удалось только в iPhone 7, iPhone 7+ и iPod Touch.

К сожалению, после установки Android на эти девайсы случился ряд аппаратных сбоев. В частности, перестали работать камера, Bluetooth, графические ядра и другие элементы.

Несмотря на риск, многие пользователи уже опробовали программу и опубликовали фотографии и видео с работающим на iPhone Android.