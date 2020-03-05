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Android удалось запустить на iPhone
Но не без проблем
Команда разработчиков Corellium представила бета-версию программы Project Sandcastle, благодаря которой Android удалось запустить на iPhone. Правда, пока только на моделях iPhone 7 и iPhone 7+, а также на iPod Touch седьмого поколения. И не без проблем.
Программа использует эксплойт checkra1n. Список устройств, на которых Project Sandcastle должна сработать более широкий, чем представленный выше. Однако получить контроль над процессором удалось только в iPhone 7, iPhone 7+ и iPod Touch.
К сожалению, после установки Android на эти девайсы случился ряд аппаратных сбоев. В частности, перестали работать камера, Bluetooth, графические ядра и другие элементы.
Несмотря на риск, многие пользователи уже опробовали программу и опубликовали фотографии и видео с работающим на iPhone Android.
I’m probably the first one to show Android on an iPhone 7 with the glowing apple logo 😜 pic.twitter.com/zVszTF0M33— Litten ❄️ (@Litteeen) March 4, 2020