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Опубликовано 22 февраля 2024, 20:09
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Android устремился к бесшовным обновлениям, а Samsung — нет

И что это значит для вас
В мире обновлений Android грядут перемены: бесшовные обновления могут совсем скоро придти на каждый смартфон. Однако компания Samsung, известная тем, что не поддается тенденциям, все еще может найти способ удержаться.

Что такое бесшовные обновления? Они позволяют вашему телефону Android устанавливать новую систему в фоновом режиме, пока вы продолжаете им пользоваться. После быстрой перезагрузки вы сможете обновить систему, не отвлекаясь на долгий процесс установки.

К чему вся эта суета? Google хочет, чтобы все были на «борту» этой эффективной и удобной системы. Большинство производителей приняли ее, но Samsung упорно придерживается собственного метода обновления.

Возможные обходные пути Samsung? Компания может разработать собственную систему обновлений, хотя это рискованный и ресурсоемкий вариант. Она также может технически изменить код Android, чтобы сохранить текущий метод, но это потенциально вызовет проблемы с совместимостью.

Может ли Google заставить Samsung действовать? Если сделать бесшовные обновления обязательными в основных правилах Android, Samsung окажется перед сложным выбором. Привязка бесшовных обновлений к доступу к Google Mobile Services могла бы стать мощным стимулом, но Google вряд ли решится зайти так далеко.

Источник:9to5Google
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Samsung
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#Google
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#ANDROID
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#обновление