Что такое бесшовные обновления? Они позволяют вашему телефону Android устанавливать новую систему в фоновом режиме, пока вы продолжаете им пользоваться. После быстрой перезагрузки вы сможете обновить систему, не отвлекаясь на долгий процесс установки.

К чему вся эта суета? Google хочет, чтобы все были на «борту» этой эффективной и удобной системы. Большинство производителей приняли ее, но Samsung упорно придерживается собственного метода обновления.

Возможные обходные пути Samsung? Компания может разработать собственную систему обновлений, хотя это рискованный и ресурсоемкий вариант. Она также может технически изменить код Android, чтобы сохранить текущий метод, но это потенциально вызовет проблемы с совместимостью.

Может ли Google заставить Samsung действовать? Если сделать бесшовные обновления обязательными в основных правилах Android, Samsung окажется перед сложным выбором. Привязка бесшовных обновлений к доступу к Google Mobile Services могла бы стать мощным стимулом, но Google вряд ли решится зайти так далеко.