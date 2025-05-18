Anker обновила внешний аккумулятор на 20 000 мАч — теперь заряжает через USB-C

Опубликовано 18 мая 2025, 18:451 мин.
Anker обновила внешний аккумулятор на 20 000 мАч — теперь заряжает через USB-CНамного быстрее
Anker представила обновлённую модель своего популярного внешнего аккумулятора Anker Prime на 20 000 мАч. Главное улучшение — более быстрая зарядка через USB-C.
© anker
Если раньше аккумулятор поддерживал зарядку мощностью до 30 Вт, то теперь — до 45 Вт. Кроме того, при использовании технологии PD (Power Delivery) устройство может выдавать до 100 Вт на все порты вместе.
Новый аккумулятор уже доступен на официальном сайте Anker и на Amazon по цене 129,99 долларов. Хотя компания официально не делала анонса, обновление заметили пользователи Reddit.
Также недавно Anker выпустила проектор Nebula X1 с поддержкой 4K и Dolby Vision, а в апреле представила новые беспроводные наушники Soundcore Liberty TWS 5 с улучшенным шумоподавлением и поддержкой LDAC.