Anker отозвала почти полмиллиона внешних аккумуляторов из-за риска возгорания

Сообщается о 33 инцидентах, связанных с возгоранием и взрывами аккумуляторов. В четырёх случаях люди получили лёгкие ожоги, а в одном — был причинён «серьёзный ущерб имуществу».

В список вошли модели:

Anker Power Bank (A1257 и A1647),

Anker MagGo Power Bank (A1652),

Anker Zolo Power Bank (A1681 и A1689).

Модель можно проверить по номеру на корпусе устройства. Эти аккумуляторы продавались с августа 2023 по июнь 2025 года через крупные площадки — Amazon, Walmart, eBay, AliExpress, Target, Best Buy, а также TikTok.

В Anker заявили, что вероятность неисправности минимальна, однако компания решила отозвать продукцию «из соображений безопасности». Проблема связана с поставщиком литий-ионных батарей.

Владельцам возвращают полную стоимость или предлагают подарочную карту на покупку другой продукции Anker. Для возврата нужно заполнить форму, указать серийный номер и предоставить чек.