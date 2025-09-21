Телефоны
Опубликовано 21 сентября 2025, 08:15
Anker отозвала почти полмиллиона внешних аккумуляторов из-за риска возгорания

Всего около 481 000 устройств
Комиссия США по безопасности потребительских товаров (USCPSC) опубликовала подробности об отзыве аккумуляторов Anker, начавшемся ранее в этом году. Всего под отзыв попали около 481 000 устройств.
Сообщается о 33 инцидентах, связанных с возгоранием и взрывами аккумуляторов. В четырёх случаях люди получили лёгкие ожоги, а в одном — был причинён «серьёзный ущерб имуществу».

В список вошли модели:

  • Anker Power Bank (A1257 и A1647),

  • Anker MagGo Power Bank (A1652),

  • Anker Zolo Power Bank (A1681 и A1689).

Модель можно проверить по номеру на корпусе устройства. Эти аккумуляторы продавались с августа 2023 по июнь 2025 года через крупные площадки — Amazon, Walmart, eBay, AliExpress, Target, Best Buy, а также TikTok.

В Anker заявили, что вероятность неисправности минимальна, однако компания решила отозвать продукцию «из соображений безопасности». Проблема связана с поставщиком литий-ионных батарей.

Владельцам возвращают полную стоимость или предлагают подарочную карту на покупку другой продукции Anker. Для возврата нужно заполнить форму, указать серийный номер и предоставить чек.