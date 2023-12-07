Anker подтвердила поддержку Qi2 для iOS: iPhone 13, 14 и 15 будут заряжаться в два раза быстрее

Это означает, что владельцы iPhone теперь могут быстрее заряжать свои устройства с помощью аксессуаров Anker. Например, MagGo 3-in-1 Stand, который поддерживает быструю зарядку 15 Вт, сможет зарядить iPhone 13 с 0 до 100% всего за 70 минут.

Anker предлагает широкий ассортимент аксессуаров MagGo, включая док-станции и чехлы. Подтверждение поддержки быстрой зарядки 15 Вт означает, что эти аксессуары станут более привлекательными для владельцев iPhone, которые хотят быстро зарядить свои устройства.

Но нет ни слова о поддержке серии iPhone 12 (или iPhone 13 Mini, максимальная мощность которого составляет 12 Вт даже в сочетании с зарядными устройствами MagSafe), которые должны иметь совместимое оборудование, но могут потребовать собственных обновлений программного обеспечения.