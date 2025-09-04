Anker представила компактный зарядник на 70 Вт с тремя портами

Один USB-C выдаёт до 70 Вт мощности — этого достаточно, чтобы зарядить MacBook Pro 14 (2024) до 50% примерно за 35 минут. Если использовать оба USB-C, распределение идёт 60 Вт + 5 Вт. При подключении USB-C и USB-A зарядка составит 45 Вт и 22,5 Вт. При работе всех трёх портов первый USB-C выдаёт 45 Вт, а остальные — по 7,5 Вт.

Зарядное устройство на 41% меньше фирменного адаптера Apple на 70 Вт. Его размеры — 53×43×30 мм, вес — 120 г. Есть складывающиеся вилка и система ActiveShield 4.0, которая контролирует температуру и защищает от перегрева.

Anker Nano стоит $49,99, в комплект входит кабель USB-C длиной 1,5 м. Пока доступен только чёрный вариант, но позже появятся белый, розовый и зелёный. Выход в Европе ожидается в ближайшее время.