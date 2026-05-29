Опубликовано 29 мая 2026, 11:47
Anker выпустила повербанк на 10 000 мАч с защитой от огня

И быстрой зарядкой
Anker показала внешний аккумулятор Nano Power Bank (MagGo, Plus). Устройство имеет ёмкость 10 000 мАч, толщину 15 мм и вес 215 граммов. Можно устройство предзаказать за примерно 75 долларов. Отправка начнётся в конце июня.
Повербанк поддерживает стандарт Qi2. Для зарядки через кабель снизу есть один разъём USB-C. Он выдаёт до 30 Вт и сам заряжается от сети с такой же мощностью. Если подключить два устройства одновременно (одно по кабелю, второе — без провода), то по проводу пойдёт только 12 Вт, а по воздуху — 5 Вт.

Внутри — литий-ионные батареи. Anker сделала корпус негорючим, добавила слой из алюминия и графена для отвода тепла. Через приложение Anker можно проверить состояние батареи и узнать, когда её пора менять.

Источник:gizmochina
Автор:Максим Многословный
