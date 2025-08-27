Anker выпустит компактный зарядник на 70 Вт с 4 портами

При использовании двух портов мощность составит около 67,5 Вт, а при включении всех четырёх — примерно 64,5 Вт на устройство. Дизайн зарядника компактный, с откидной вилкой. Он будет доступен в чёрном и белом цветах. Предполагаемый выход на рынок — в 2026 году, цена ориентировочно $ 50−60.

Как и другие последние продукты Anker, Zolo использует технологию GaN, которая улучшает эффективность и снижает нагрев. Точная дата релиза пока неизвестна