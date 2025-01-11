Анонимное пополнение баланса телефона в России стало невозможным

Чтобы пополнить счет наличными в 2025 году, теперь необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. При оплате в офисе оператора необходимо предъявить паспорт (для граждан России) или другое действительное удостоверение личности. Список документов обширный, найти его можно в Сети.

Платежи через автоматизированные системы, такие как терминалы в магазинах или торговых центрах, теперь требуют авторизации через аккаунт Госуслуг. Это гарантирует, что платежи будут привязаны к «верифицированному пользователю».

Несмотря на эти изменения, пополнение счета через мобильные или банковские приложения остается неизменным.