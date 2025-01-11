Анонимное пополнение баланса телефона в России стало невозможным

Опубликовано 11 января 2025, 17:241 мин.
Анонимное пополнение баланса телефона в России стало невозможнымНовые правила 2025 года
С 1 января 2025 года новые поправки к Федеральному закону РФ «О связи» запрещают анонимные платежи при пополнении счета мобильного телефона. Это касается как личных платежей в офисах операторов, так и операций в отдельных терминалах.
Чтобы пополнить счет наличными в 2025 году, теперь необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. При оплате в офисе оператора необходимо предъявить паспорт (для граждан России) или другое действительное удостоверение личности. Список документов обширный, найти его можно в Сети.
Платежи через автоматизированные системы, такие как терминалы в магазинах или торговых центрах, теперь требуют авторизации через аккаунт Госуслуг. Это гарантирует, что платежи будут привязаны к «верифицированному пользователю».
Несмотря на эти изменения, пополнение счета через мобильные или банковские приложения остается неизменным.