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06:57, 18 января 2024
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Анонс Samsung Galaxy S24: Exynos в базовой версии, но титан и Snapdragon 8 Gen 3 в Ultra

Вряд ли революция, но как эволюционный скачок — отличный анонс
Samsung представила новую серию смартфонов Galaxy S24, включая базовую модель Galaxy S24, улучшенную версию Galaxy S24+ и флагман Galaxy S24 Ultra.

Galaxy S24 оснащен 6.2-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2340 × 1080 пикселей и поддержкой переменной частоты обновления от 1 до 120 Гц.

В качестве процессора используется Exynos 2400, а объем оперативной памяти составляет 8 ГБ. Смартфон предлагается в двух вариантах внутренней памяти: 128 и 256 ГБ. Аккумулятор на 4000 мАч поддерживает проводную зарядку на 25 Вт и беспроводную на 15 Вт.

Galaxy S24+ отличается увеличенным размером экрана 6.7 дюймов и улучшенными характеристиками памяти и аккумулятора. Емкость батареи увеличена до 4900 мАч, а максимальная мощность зарядки — до 45 Вт.

Анонс Samsung Galaxy S24: Exynos в базовой версии, но титан и Snapdragon 8 Gen 3 в Ultra
© YouTube

Флагман серии, Galaxy S24 Ultra, внешне похож на предыдущую модель Ultra, но имеет несколько ключевых отличий.

Рамка корпуса изготовлена из титана, а экран — полностью плоский Dynamic AMOLED с разрешением 3088 × 1440 пикселей. Устройство работает на мощном процессоре Snapdragon 8 Gen 3. Варианты накопителя: 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Аккумулятор на 5000 мАч поддерживает зарядку на 45 Вт.

Особое внимание в Galaxy S24 Ultra уделено камерам. Основной сенсор остался таким же, как в прошлом поколении — 200 Мп, но перископ улучшен и теперь это 50-мегапиксельный датчик с 10-кратным зумом.

Анонс Samsung Galaxy S24: Exynos в базовой версии, но титан и Snapdragon 8 Gen 3 в Ultra
© YouTube

В смартфоне также реализованы различные ИИ-функции для улучшения качества съемки.

Стоимость серии Galaxy S24 начинается от $799.99 за базовую модель и доходит до $1659.99 за топовую конфигурацию Ultra. Официальные продажи начнутся 31 января.

Источник:YouTube
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Samsung Galaxy S24
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#Samsung
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