Анонс Samsung Galaxy S24: Exynos в базовой версии, но титан и Snapdragon 8 Gen 3 в Ultra

Анонс Samsung Galaxy S24: Exynos в базовой версии, но титан и Snapdragon 8 Gen 3 в UltraВряд ли революция, но как эволюционный скачок — отличный анонс
Galaxy S24 оснащен 6.2-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2340 × 1080 пикселей и поддержкой переменной частоты обновления от 1 до 120 Гц.
В качестве процессора используется Exynos 2400, а объем оперативной памяти составляет 8 ГБ. Смартфон предлагается в двух вариантах внутренней памяти: 128 и 256 ГБ. Аккумулятор на 4000 мАч поддерживает проводную зарядку на 25 Вт и беспроводную на 15 Вт.
Galaxy S24+ отличается увеличенным размером экрана 6.7 дюймов и улучшенными характеристиками памяти и аккумулятора. Емкость батареи увеличена до 4900 мАч, а максимальная мощность зарядки — до 45 Вт.
Флагман серии, Galaxy S24 Ultra, внешне похож на предыдущую модель Ultra, но имеет несколько ключевых отличий.
Рамка корпуса изготовлена из титана, а экран — полностью плоский Dynamic AMOLED с разрешением 3088 × 1440 пикселей. Устройство работает на мощном процессоре Snapdragon 8 Gen 3. Варианты накопителя: 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Аккумулятор на 5000 мАч поддерживает зарядку на 45 Вт.
Особое внимание в Galaxy S24 Ultra уделено камерам. Основной сенсор остался таким же, как в прошлом поколении — 200 Мп, но перископ улучшен и теперь это 50-мегапиксельный датчик с 10-кратным зумом.
В смартфоне также реализованы различные ИИ-функции для улучшения качества съемки.
Стоимость серии Galaxy S24 начинается от $799.99 за базовую модель и доходит до $1659.99 за топовую конфигурацию Ultra. Официальные продажи начнутся 31 января.