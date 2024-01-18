Анонс Samsung Galaxy S24: Exynos в базовой версии, но титан и Snapdragon 8 Gen 3 в Ultra

Galaxy S24 оснащен 6.2-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2340 × 1080 пикселей и поддержкой переменной частоты обновления от 1 до 120 Гц.

В качестве процессора используется Exynos 2400, а объем оперативной памяти составляет 8 ГБ. Смартфон предлагается в двух вариантах внутренней памяти: 128 и 256 ГБ. Аккумулятор на 4000 мАч поддерживает проводную зарядку на 25 Вт и беспроводную на 15 Вт.

Galaxy S24+ отличается увеличенным размером экрана 6.7 дюймов и улучшенными характеристиками памяти и аккумулятора. Емкость батареи увеличена до 4900 мАч, а максимальная мощность зарядки — до 45 Вт.