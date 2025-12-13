Анонсирован чехол для iPhone 17 Pro со вторым экраном

Опубликовано 13 декабря 2025, 22:301 мин.
Анонсирован чехол для iPhone 17 Pro со вторым экраномSelfix
Dockcase представила необычный чехол Selfix для iPhone 17 Pro. Он добавляет второй экран на заднюю часть телефона. Экран круглый, 1,6 дюйма, с AMOLED матрицей и разрешением 480×480 пикселей.
© Dockcase
Главная цель заднего дисплея — использовать основную 48 МП камеру для селфи фото- и видеосъёмки. Экран также служит превью кадра перед съёмкой.
Чехол оснащён портом USB-C PD 3.0 с поддержкой до 100 Вт, кнопкой включения заднего дисплея и слотом для microSD объёмом до 2 ТБ. Dockcase утверждает, что экран работает без задержек и не требует установки отдельного приложения. MicroSD-карта интегрируется с библиотекой iPhone.
Пока неизвестны точные дата выхода и цена чехла, но Kickstarter-кампания в планах. Чехол будет доступен в трёх цветах: Blush Pink, Oat White и Midnight Blac