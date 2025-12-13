Анонсирован чехол для iPhone 17 Pro со вторым экраном

Главная цель заднего дисплея — использовать основную 48 МП камеру для селфи фото- и видеосъёмки. Экран также служит превью кадра перед съёмкой.

Чехол оснащён портом USB-C PD 3.0 с поддержкой до 100 Вт, кнопкой включения заднего дисплея и слотом для microSD объёмом до 2 ТБ. Dockcase утверждает, что экран работает без задержек и не требует установки отдельного приложения. MicroSD-карта интегрируется с библиотекой iPhone.

Пока неизвестны точные дата выхода и цена чехла, но Kickstarter-кампания в планах. Чехол будет доступен в трёх цветах: Blush Pink, Oat White и Midnight Blac