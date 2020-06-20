Анонсирован непривычно маленький смартфон

Специалисты планируют организовать краудфандинговую программу по сбору средств на выпуск устройства. Оно получит экран диагональю всего 3 дюйма. Разрешение его составит 854 × 480 пикселей.

Смартфон будет работать на процессоре MediaTek Helio P60. Аппарат оснастят 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, 16-мегапиксельной основной камерой и 8-мегапиксельной фронтальной. Устройство будет питать аккумулятор ёмкостью 2000 мАч.

Габариты Jelly 2 составят 95 × 49,4 × 16,5 мм. Смартфону даже обещают поддержку NFC и сканера отпечатков пальцев. Во время краудфандинга устройство можно будет купить за $129.