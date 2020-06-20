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Сегодня 17:13
Анонсирован непривычно маленький смартфон
Диагональ его экрана составляет всего 3 дюйма
Сейчас смартфон с экраном диагональю менее 5-6 дюймов в продаже найти довольно сложно. Может ли кого-то заинтересовать такое устройство? Ответ на этот вопрос получит команда Unihertz, которая анонсировала непривычно маленький смартфон под названием Jelly 2.
Специалисты планируют организовать краудфандинговую программу по сбору средств на выпуск устройства. Оно получит экран диагональю всего 3 дюйма. Разрешение его составит 854 × 480 пикселей.
Смартфон будет работать на процессоре MediaTek Helio P60. Аппарат оснастят 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, 16-мегапиксельной основной камерой и 8-мегапиксельной фронтальной. Устройство будет питать аккумулятор ёмкостью 2000 мАч.
Габариты Jelly 2 составят 95 × 49,4 × 16,5 мм. Смартфону даже обещают поддержку NFC и сканера отпечатков пальцев. Во время краудфандинга устройство можно будет купить за $129.