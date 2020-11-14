Анонсирован первый в мире защищённый 5G-смартфон

Устройство построено на базе процессора MediaTek Dimensity 800 5G. У смартфона есть 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Система камер у него состоит из основного 64-Мп датчика, 8-Мп широкоугольного модуля, 5-Мп макромодуля и сенсора глубины. Селфи-камера тут 16-мегапиксельная.

Armor 10 5G оснащён экраном диагональю 6,67 дюйма и разрешением FHD+. Питает устройство большой аккумулятор на 5800 мАч. Есть поддержка быстрой зарядки на 15 Вт и модуль NFC.

Главное же тут, что Armor 10 5G защищён по стандартам IP68 и IP69K, также он соответствует требованиям американского военного стандарта MIL-STD-810G.

Устройство скоро поступить в продажу, но его цена пока неизвестна.