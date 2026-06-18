Телефоны
Опубликовано 18 июня 2026, 12:59
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Анонсирован сенсор Sony LYTIA L910 для смартфонов с акцентом на ночные съемки

И экономию заряда батареи
Sony анонсировала новый сенсор для камер смартфонов LYTIA L910. Он имеет разрешение 50 мегапикселей и появится в устройствах уже летом.
Анонсирован сенсор Sony LYTIA L910 для смартфонов с акцентом на ночные съемки

© Sony

Сенсор сделает акцент на том, чтобы, например, яркие вывески или фонари ночью не засвечивали кадр, а тёмные участки не были совершенно чёрными. Поможет сенсору в этом две технологии.

Первая — LOFIC (конденсатор бокового переполнения). Когда яркий свет перегружает матрицу, эта технология не теряет детали, а сохраняет информацию о светлых участках.

Вторая — Triple Conversion Gain HDR (тройное преобразование сигнала). Вместо склеивания нескольких кадров с разной яркостью сенсор снимает один кадр, но считывает его трижды на разных уровнях чувствительности и объединяет результаты. Это даёт 100 дБ динамического диапазона (примерно 16,6 ступеней экспозиции) без размытия.

По сравнению с прошлой моделью LYTIA 828, новый сенсор снижает случайные шумы примерно на 30%.

Также заявлена запись 4K при 60 кадрах в секунду с расширенным динамическим диапазоном. К тому же Sony улучшила схему обработки сигнала, снизив нагрузку на процессор. Поэтому смартфоны с L910 смогут снимать такое же качественное видео, но потреблять меньше энергии.

Источник:digitaltrends
Автор:Максим Многословный
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