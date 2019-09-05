Анонсирован смартфон Motorola с четверной 48-мегапиксельной камерой

Главный датчик камеры Motorola One Zoom имеет разрешение 48 Мп. Также камера поддерживает технологию Quad Pixel (или «объединения пикселей»), двойную стабилизацию изображения и режим ночной съёмки. Дополнительные датчики представлены 16-мегапиксельным сверхширокоугольным и 8-мегапиксельным телефото-сенсором.

Поддерживает устройство аккумулятор ёмкостью 4000 мАч (хватает на дня работы без подзарядки). Смартфон оснашён 6,4-дюймовым OLED-дисплеем со встроенным сканером отпечатков пальцев по всей поверхности дисплея.

Также Motorola представил Moto E6 Plus. Он имеет двойную основную камеру на 13 и 2 Мп, 6,1-дюймовый экран разрешением HD+.

Продажи новинок стартуют в сентябре. Цены на Motorola One Zoom начинаются с 439 евро, а на Moto E6 Plus — с 179 евро.